Ayta’dan Açıkhava’da gazino keyfi

Son zamanların en sevilen isimlerinden Ayta Sözeri, çok sevilen gazino konseptiyle yeniden Harbiye’de sahneye çıktı. Ayta Sözeri, Harbiye’deki yaz konserinde olduğu gibi kendisini yalnız bırakmayan kalabalık dinleyicisine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kerki Solfej’in Harbiye konserlerinin önceki akşamki konuğu sevilen sanatçı Ayta Sözeri oldu. Gazino konseptine uygun en güzel şarkılardan oluşturduğu repertuarı ile üç saat sahnede kalan Ayta Sözeri, hem şarkı söyledi hem de seyircisiyle bol bol sohbet etti.

Repertuarında Zeki Müren şarkılarına da bolca yer veren Ayta Sözeri’ye konserin bir bölümünde oyuncu arkadaşı Zafer Sabuncu, Zeki Müren tiplemesiyle eşlik etti. İkili seyircinin büyük ilgi gösterdiği anlarda ‘Sorma’ şarkısını seslendirdi.

Ayta Sözeri, jüri olarak yer aldığı müzik yarışma programının kazananı Uğur Şen’i de Harbiye sahnesine çıkardı. ‘Makber’ şarkısını seslendiren Uğur Şen, büyük alkış aldı. Ayta Sözeri repertuarını oluştururken şarkılarını nasıl seçtiğini seyirciye anlatırken, “Hangi şarkıları seçeceğimi düşünürken eskiden sevdiğimiz şarkılardan sevdiklerimize karışık kaset yaptığımız aklıma geldi. Bende size en sevdiğim şarkılardan karışık bir kaset yaptım” dedi.