Eğlence ziyafetle tatlandı

PİSTİ DOLDURDULAR:

Girne’de hizmet veren Duble Meyhane, ülkemiz sanatçıları Ercüment, Mehmetcan ve Işık’la iyice coşarak masalarda sofra keyfi sürenlerin piste akmasını sağladı

Sonbaharın gelişiyle iyice rağbet görmen Girne’nin uğrak meyhanelerinden Duble, zengin sofraları ve programıyla coşkuda tavan yapmayı sürdürüyor. Ülkemizin sevilen sanatçıları Mehmetcan ve Işık’ın yanında Ercüment’in de eğlenceyi ateşlediği geçtiğimiz hafta sonu tek kelimeyle vur patlasın, çal oynasın bir coşku yaşandı.

Sofra muhabbetinin piste taşmada gecikmediği gecede konuklar doya doya eğlenerek kendilerine tam bir müzik ziyafeti çekti. Doğum günü kutlamalarının da dikkat çektiği eğlence gönlünce dans edenler, hatta halay çekenlerle dikkatleri üzerine çekti.