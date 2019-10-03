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Eğlence ziyafetle tatlandı

3 Ekim 2019

PİSTİ DOLDURDULAR:
Girne’de hizmet veren Duble Meyhane, ülkemiz sanatçıları Ercüment, Mehmetcan ve Işık’la iyice coşarak masalarda sofra keyfi sürenlerin piste akmasını sağladı

Sonbaharın gelişiyle iyice rağbet görmen Girne’nin uğrak meyhanelerinden Duble, zengin sofraları ve programıyla coşkuda tavan yapmayı sürdürüyor. Ülkemizin sevilen sanatçıları Mehmetcan ve Işık’ın yanında Ercüment’in de eğlenceyi ateşlediği geçtiğimiz hafta sonu tek kelimeyle vur patlasın, çal oynasın bir coşku yaşandı.

Sofra muhabbetinin piste taşmada gecikmediği gecede konuklar doya doya eğlenerek kendilerine tam bir müzik ziyafeti çekti. Doğum günü kutlamalarının da dikkat çektiği eğlence gönlünce dans edenler, hatta halay çekenlerle dikkatleri üzerine çekti.

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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