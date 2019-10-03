ABD’nin konuştuğu dava: Kardeşinin katiline böyle sarıldı!

Çok konuşulan dava ABD’nin Teksas eyaletinde gerçekleşti.Teksas’ta 31 yaşındaki polis memuru Amber Guyger komşusu olan 26 yaşındaki muhasebeci Botham Jean’i vurarak öldürdü.
Guyger, Jean’i kendi dairesine girdiğini düşündüğü gerekçesiyle refleks olarak silahla vurduğunu ifade etmişti.
Cinayete yönelik son duruşma dün gerçekleşti.
Mahkemede Jean’in dondurma yemek için evden çıktığı fakat polis memurunun kurşunlarının hedefi olduğu belirtildi
Jüri Amber Guyger hakkında kararını dün verdi, polis olarak dört yıl görev yapan genç kadın duruşma sırasında kendisini neredeyse hiç savunmadı. Jüri genç kadını 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Ancak asıl şaşırtıcı olay karar sonrası gerçekleşti. Kurbanın kardeşi kararın duyurulmasının ardından yerinden kalkarak kardeşinin katili Amber Guyger’e sarıldı. Kurbanın kardeşi katile, “Seni affediyorum. Tanrı da eminim böyle düşünüyordur” dedi. Bunun ardından ikili ağlamaya başladı.
Dava sonrası ararı veren hakim de olayla birlikte cinayeti işleyen kadına sarıldı.
Hakim kurbanın yakınlarının da yanına giderek acılarını paylaştı.
ABD’de polis olarak dört yıl görev yapan Amber Guyger’in duruşma sırasında kendisini neredeyse hiç savunmaması dikkat çekti.