ABD’nin konuştuğu dava: Kardeşinin katiline böyle sarıldı!

Jüri Amber Guyger hakkında kararını dün verdi, polis olarak dört yıl görev yapan genç kadın duruşma sırasında kendisini neredeyse hiç savunmadı. Jüri genç kadını 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ancak asıl şaşırtıcı olay karar sonrası gerçekleşti. Kurbanın kardeşi kararın duyurulmasının ardından yerinden kalkarak kardeşinin katili Amber Guyger’e sarıldı. Kurbanın kardeşi katile, “Seni affediyorum. Tanrı da eminim böyle düşünüyordur” dedi. Bunun ardından ikili ağlamaya başladı. ABD’de polis olarak dört yıl görev yapan Amber Guyger’in duruşma sırasında kendisini neredeyse hiç savunmaması dikkat çekti. Hakim kurbanın yakınlarının da yanına giderek acılarını paylaştı. Dava sonrası ararı veren hakim de olayla birlikte cinayeti işleyen kadına sarıldı.

Mahkemede Jean’in dondurma yemek için evden çıktığı fakat polis memurunun kurşunlarının hedefi olduğu belirtildi