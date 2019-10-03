Joker: Son yılların vizyona giren en tartışmalı filmi

Bu yılın merakla beklenen filmlerinden Joker yarın vizyona giriyor. Sinema tarihinin en ünlü kötü karakterlerinden birisinin hikâyesini ele alan filmi izleyen eleştirmenler arasında başroldeki Joaquin Phoenix’in performansından ve filmin senaryosundan övgüyle bahsedenler de var, endişelerini dile getirenler de.

Batman’in azılı düşmanına yakından ve gerçekçi bir bakış sunan Joker filmi daha gösterime girmeden birçok tartışmanın da merkezine oturmuş durumda. Hatta ABD’de polis birimleri filmin gösterime gireceği Cuma günü için ilave tedbirler almaya başladı bile.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD’nin askeri birimlerinin Jokerin vizyona girmesiyle birlikte silahlı saldırıların düzenlenebileceği yönünde çok sayıda istihbarat almaya başladığını yazdı.

Yedi yıl önce, Batman: Kara Şövalye Yükseliyor filminin gösterime girdiği gün Colorado’da düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi de yaralanmıştı. Silahlı bir kişi, film beyaz perdede oynarken ayağa kalkıp ateş açmıştı.

Yüz boyası yasak

Yedi yıl önceki saldırının yaşandığı sinema salonu Aurora, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının isteği üzerine Joker filmini gösterime sokmuyor.