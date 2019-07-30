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MGK’dan Doğu Akdeniz vurgusu

30 Temmuz 2019

MGK’dan Doğu Akdeniz vurgusu… Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Toplantı 6 saat 10 dakika sürdü.

MGK sonrası yapılan açıklamada;

”Doğu Akdeniz’deki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik bölge barışı ve istikrarını esas alan, iş birliğinin gelişimine katkıda bulunan, kararlı ve ilkeli tutumumuzun sürdürülmesinin hayati önem arz ettiği kaydedilmiştir”ifadesi yer aldı.

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