Türkiye

İstanbul Havalimanı’na inen uçak kuş sürüsüne çarptı, gövdede hasar oluştu

30 Temmuz 2019

İstanbul Havalimanı’na inen uçak kuş sürüsüne çarptı, gövdede hasar oluştu…

Türk Hava Yolları’nın (THY) İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının iniş sırasında kuş sürüsüne daldığı ve uçağın gövdesinde hasar oluştuğu belirtildi.

Airporthaber’in aktardığına göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan havalanarak TK2313 sefer sayılı uçuşu yapmak üzere İstanbul Havalimanı’na gelen TC-JJM kuyruk tescilli uçak, İstanbul Havalimanı inişe hazırlandığı sırada kuş sürüsüne çarptı. B777-300ER tipi uçağın sol kanadında hasar meydana geldi.

Güvenli bir şekilde İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçağın Toronto-İstanbul seferine verilmesi planlandığı belirtilirken, teknik inceleme sonrası uçak seferden çekildi.

Haziran ayı sonunda da İstanbul- Antalya seferini yapan THY uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarpmış, uçak İstanbul Havalimanı’na geri dönmek zorunda kalmıştı.

Uzmanlar, Kuzey Ormanları üzerinde yapılan havalimanının dünyanın en önemli kuş yollarından birinin ortasında konumlandığını, bu sebeple yılda en az iki-üç büyük uçak kazası yaşanabileceğini belirtiyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Güneyde Bakanlar Kurulu’ndan TOTAL-ENI’ye 7’nci parsel için yeşil ışık

30 Temmuz 2019

Tatar İstanbul’da temaslar yapacak

30 Temmuz 2019

Türkiye, Yabancılara vize süresini 10 yıla çıkardı

30 Temmuz 2019

Akdeniz’de tehlikeli 18 atık

30 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı