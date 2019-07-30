Fenerbahçe Allianz Arena’da kayıp

Avrupa’da en üst düzeydeki turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Kupası’nda Fenerbahçe Almanya’da Bayern Münih’e 6-1 yenildi.
Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena’da gerçekleştirilen Audi Kupası’ndaki ilk maçında ev sahibi Bayern Münih ile karşılaştı.
Sarı-Lacivertli ekip, karşılaşmadan 6-1 yenilgiyle ayrılırken Alman ekibi adını finale yazdırdı.
Audi Kupası finalinde Tottenham ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ise üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaşacak.