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Fenerbahçe Allianz Arena’da kayıp

30 Temmuz 2019

Avrupa’da en üst düzeydeki turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Kupası’nda Fenerbahçe Almanya’da Bayern Münih’e 6-1 yenildi.

Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena’da gerçekleştirilen Audi Kupası’ndaki ilk maçında ev sahibi Bayern Münih ile karşılaştı.

Sarı-Lacivertli ekip, karşılaşmadan 6-1 yenilgiyle ayrılırken Alman ekibi adını finale yazdırdı.

Audi Kupası finalinde Tottenham ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ise üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaşacak.

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