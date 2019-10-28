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Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

28 Ekim 2019
sağanak yağmur

Ülkemiz yağışlı havanın etkisi altında.

Dün birçok bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oldu.Bazı bölgelere ise dolu yağdı, şimşekli bulutlar nedeniyle de Ercan Havaalanı’ndaki uçaklar bir süre ülkeye iniş yapamadı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam üstüne kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlarla yetkililerin, dolu, dere taşması, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklar karşında tedbirli olması tavsiye edildi.

Dün etkili olan yağışlar nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Dörtyol ile Turunçlu kavşağı ve Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Alayköy çemberi ile Yılmazköy kavşağı arasında sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman azalması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

Karpaz’da, bir aracın camı dolu yağışından dolayı kırılırken bazı bölgelerde ise elektrik kesintileri meydana geldi.

Başkent Lefkoşa’daki Ledra Palace Sınır Kapısı bölgesinde ise devrilen ağaç ise bir süre trafiği aksattı.

BRT

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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