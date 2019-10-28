Güzelyurt’ta bugün eylem var

Sağlıkta örgütlü 4 sendika, sağlık çalışanlarının darp edildiği Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde eylem yapıyor.

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde mesai saatleri sonrasında acil durumlar hariç sağlık hizmeti verilmiyor.

Sendikalar, bu sabah, hastanede basın toplantısı düzenleyecek…

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası acil hastaların mağdur olmaması için Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmetlerinin verilmeye devam edeceğini ancak mesai saatleri sonrasında Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde başka herhangi bir sağlık hizmeti verilmeyeceğini duyurdu.

Sendikalar saat 09.00’da Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde basın toplantısı gerçekleştirilecek ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını bir kez daha kınayacak.

Eylemin Bakanlıkla uzlaşana kadar devam edeceği açıklandı.

25 Ekim Cuma günü Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görev başındaki kamu sağlık çalışanları, bir grup hasta yakını tarafından darp edilmişti.