Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in MTV’deki konserinde giydiği hırka 334 bin dolarla rekor fiyata satıldı

Efsanevi rock grubu Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in ölmeden önceki son konserlerinden biri olan MTV Unplugged’da giydiği yeşil hırka rekor bir fiyatla 334 bin dolara satıldı.

Kurt Cobain’in 1993 yılındaki MTV’de yayımlanan akustik Nirvana konserinde giydiği hırka o zamandan bu yana hiç yıkanmadı.

New York’taki Julien mezat evinden yapılan açıklamada, bu hırkanın şimdiye kadar dünyada en yüksek fiyata satılan hırka olduğu belirtildi.

Üzerinde sigara yanık izi de bulunan hırka, Kurt Cobain’in son canlı performanslarından biri olması dolayısıyla müzik tarihinde efsanevi bir yere konumlanmıştı.

Bu hırka daha önce Kasım 2015’te 14 bin dolara satılmıştı.

Hırkanın bir önceki sahibi eski yarış arabası sürücüsü Garrett Kletjian, önce kimliğini gizli tutmuş daha sonra açıklamıştı. Son zamanlarda verdiği bir röportajda ise bu hırkaya sahip olduğu için üzerinde büyük bir baskı hissettiğini söylemişti.

Cobain’in özel yapım olan Fender Mustang gitarı da son yapılan açık artırmada 340 bin dolara satıldı.

1987 yılında Seattle’da kurulan Nirvana, grunge müziğin en çok öne çıkan gruplarından biriydi.

Yıllar boyunca depresyon ve uyuşturucu bağımlılığı mücadele eden Kurt Cobain, Nisan 1994’te 27 yaşında intihar etti.