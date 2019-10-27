Kıbrıs

Elverişsiz hava koşulları etkili oluyor

27 Ekim 2019

Elverişsiz hava koşulları ve sağanak yağışlar ülkede birçok bölgede etkili oluyor. Ledra Palace Sınır Kapısı civarındaki sokaklardan birinde devrilen ağaç bir süre trafiği engelledi.

Polisin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Yağmurun başladığı sırada, fırtınanın etkisiyle Ledra Palas bölgesinde Müfit Güleroğlu Sokak üzerinde bir ağacın dalı kırılarak telefon hatlarının üzerine ve yolun içine düştü. Hatların gerilmesi ile birlikte telefon direği de kırılarak yola düştü. Polis gerekli emniyet tedbirini alarak yolu kısmen trafiğe açmıştır.”

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