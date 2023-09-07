Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Eylül 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi yarın günün ilk saatlerinden başlayarak gün boyunca tozlu havanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.


Uyarı Ve İkazlar |

Tarih : 06.09.2023 Saat : 20:48
Başlangıç Tarihi : 08.09.2023 saati :00 : 00 (L) Bitiş Tarihi : 09.09.2023 saati :23 : 59 (L)
Sıra No : 32
Başlık : Toz Taşınımına Dikkat !!!
Açıklama : KUZEY AFRİKA ÜZERİNDEN TAŞINAN TOZ ZERRECİKLERİNİN BÖLGEMİZDE HAVA KİRLİLİĞİ YARATMASI BEKLENDİĞİNDEN TOZA KARŞI HASSASİYETİ OLAN VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMALARI TAVSİYE EDİLİR.
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Tags:toztoz uyarısıTozlu hava
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