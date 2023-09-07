“Cimri” adlı oyun Girne Amfitiyatro’da izleyiciyle buluştu

“Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ünlü Fransız komedi yazarı Moliere’in “Cimri” adlı oyunu Girne Amfitiyatro’da izleyiciyle buluştu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının seyirci karşısına çıktığı “Cimri” oyununda bugüne dönük atıflar seyirci tarafından alkış aldı.

Yaklaşık 2 saat süren oyunun sonunda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.

Oyun, paradan başka hiçbir şeye değer vermeyen çok zengin olmasına rağmen hastalık derecesinde cimri bir adam olan Harpagon adlı karakterin cimriliklerini ve bu cimrilikler sonucu oluşan komik durumları konu alıyor.

Festival programı kapsamında “Grup Gancelli” konseri 7 Eylül Cuma günü saat 20.30’da Ramadan Cemil Meydanı’nda ücretsiz olarak sunulacak.

8 Eylül Cuma akşamı ise Girne Amfitiyatro’da saat 21.00’de “Manga” sahne alacak.

9 Eylül Cumartesi yine Amfitiyatro’da saat 21.00’de KKTC Jimnastik Federasyonu’nun sahnelediği “2. Jimnastik Şöleni” ücretsiz olarak halk ile buluşacak.

10 Eylül Pazar günü ise Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 20.30’da R’ock’n Roll Express sahne alacak.