Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Eylül 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kıb-Tek kuruma borcu olanları uyardı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme tarihi dolmuş (Ağustos 2023 dönemi ve öncesi) ve 675 TL üzeri ödenmemiş borcu olan özel ve tüzel abonelerin elektriğinin 11 Eylül Pazartesi günü kesileceğini hatırlattı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kesintinin, kurumla yasal sözleşmelerle taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan abonelere de yapılacağı kaydedilerek, mağduriyet yaşanmaması için abonelerin gerekli ödemeleri yapması çağrısında bulunuldu.


Açıklamada, yeni kesme ulama ücretinin 181,03 TL olduğu da hatırlatıldı.

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Tags:borçelektrikKıb-Tek
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