Meteoroloji Dairesi’nden etkili yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi yarın sabah 10.00’dan akşam 21.00’e kadar yer yer kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede devam eden sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.