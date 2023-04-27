Meteoroloji Dairesi'nden etkili yağış uyarısı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meteoroloji Dairesi’nden etkili yağış uyarısı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu etkili sağanak uyarısı

Meteoroloji Dairesi yarın sabah 10.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yağışların yer yer etkili olacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi yarın sabah 10.00’dan akşam 21.00’e kadar yer yer kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede devam eden sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.


Açıklama şöyle: ETKİLİ YAĞIŞ İHBARI. !!!
Periyodu: Başlangıç : 28.04.2023 10 : 00 (L) Bitiş :28.04.2023 21 : 00 (L)
Başlık : Yağışların yer yer etkili olması bekleniyor !!!
Açıklama : YAPILAN SON METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME VE ANALİZLER SONUCUNDA BÖLGEMİZDE DEVAM EDEN SAĞANAK VE GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARIN YER YER KUVVETLİ (21-50 kg/m²) OLMASI BEKLENDİĞİNDEN YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI YETKİLİLERİN VE VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMASI TAVSİYE EDİLİR.
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