Brezilya’da ‘Pele’ kelimesi sıfat olarak sözlüğe eklendi

“Olağanüstü olan ya da kalitesi, değeri ya da üstünlüğü nedeniyle hiçbir şeyle ya da hiç kimseyle kıyaslanamayacak olan, tıpkı Pelé gibi; tüm zamanların en iyi atleti olarak kabul edilen Edson Arantes do Nascimento’nun (1940-2022) lakabı; istisnai, kıyaslanamaz, benzersiz. Örnekler: O basketbolun Pelé’si, o tenisin Pelé’si, o Brezilya tiyatrosunun Pelé’si, o tıbbın Pelé’si.”