Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler: Görüşmeler yeniden başlamalı

Ara bölgede bir araya gelen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti temsilcileri, Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya yönelik görüşmelerin Birleşmiş Milletler çatısı altında yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Slovak Büyüklçiliği himayelerindeki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partilerin aylık toplantısı, Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otelinde yapıldı.

Toplantıda, ev sahibi Güney Kıbrıs’tan Demokratik Parti (DIKO’nun) önerisi üzerine, “Tarihi görevimiz halklarımızı barış içerisinde ayrı tutmak değil, aktif bir şekilde bir araya getirmek olmalı. Bunu yaparken, Kıbrıs sorununun merkezinde güvenlik konusunun yattığının bilinciyle hareket edilmesi gerekiyor, bir toplumun kendi güvenliğini arttırmak için atacağı adım diğer toplumun tepkisine yol açıyor, bu da ‘orijinal’ toplumun güvenliğinin artmasına değil azalmasına yol açıyor” konusu üzerinde temsilciler görüşlerini belirtti.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, temsilcilerin toplantıda, Kıbrıs sorununun güvenlik başlığının her iki toplum için hayati önem taşıdığını kabul ettiği kaydedildi. Açıklamada parti temsilcilerinin ilk adım olarak bir toplumun güvenlik çekincelerinin diğer toplum tarafından anlayışla karşılanması için her iki tarafta da adım atılması gerektiğini yönünde görüş belirttiği ifade edildi.

Temsilcilerin ayrıca, mevcut durumun ve müzakere olmayışının kabul edilemez olduğu görüşünü de belirttiği ve hızlı bir şekilde Birleşmiş Milletler çatısı altında her iki toplumun güvenlik konusundaki çekincelerine ek hassasiyet gösterileceği görüşmelerin başlayabilmesi için gerekli yapıcı ortamın yaratılmasına sıcak baktığı kaydedildi.

Bir sonraki toplantının Demokrat Parti ev sahipliğinde 28 Haziran’da yapılacağı belirtildi.

Toplantıya KKTC’den Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti, Bağımsızlık Yolu, Birleşik Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Sosyalist Parti ve Yeni Kıbrıs Partisi; Güney Kıbrıs’tan AKEL, Kıbrıs Yeşiller Partisi, DEPA, Demokratik Parti, Birleşik Demokratlar, ERKK katıldı.