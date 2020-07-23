Merit Otel’de bir personel karantinaya alındı

Merit Otel Halkla İlişkiler, internet haber sitelerinde yer alan ve otelin 6 çalışanının karantinaya alındığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye’den negatif test ile gelen ancak KKTC’de yapılan test sonucu pozitif çıkan otel müşterisiyle bir süreliğine irtibatta bulunan 1 personelin tedbir amaçlı karantinaya alındığı ifade edildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“MERİT OTEL VE CASİNO MÜŞTERİLERİMİZİN VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE:

Künyeleri belirsiz bazı internet haber sitelerinde Merit Royal Otelinde 6 personelin Covid-19 teşhisi ile karantinaya alındıkları haberinin kesinlikle gerçekle alakası bulunmamaktadır.

3 gün önce Türkiye’den negatif test ile gelen bir konuğumuzun, KKTC’ye varışında yapılan testi pozitif çıkmıştır.

KKTC Sağlık Bakanlığının ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği protokollerdeki tüm kurallar şirketimizce uygulanarak konuğumuz derhal KKTC Sağlık Bakanlığının müşahedesine devredilmiştir.

Tespitlerimiz çerçevesinde, kendisi ile bir süreliğine irtibatta bulunan bir personelimiz, “tedbir amaçlı” olarak yine Sağlık Bakanlığının karantina sürecine devredilmiştir.

Söz konusu müşterimiz ile çok daha kısa süre temasta bulunan 5 çalışanımız ise, şirketimizin aldığı tedbir kararları çerçevesinde gönüllü karantina sürecindedir.

Sağlık Bakanlığı görevlilerinin belirleyecekleri bir tarihte de kendilerine Covid-19 testi uygulanacaktır.

Dolayısıyla, bugüne kadar Merit Otel ve Casinolarında görevli yaklaşık 4,000 personelimizin hiçbirinde Covid-19 vakası kesinlikle görülmemiştir.

Asılsız haberleri yapan ve yayan kişi ve kurumlar hakkında adli ve yasal her türlü işlem başlatılmıştır.

Kamuoyunun ve değerli konuklarımızın bilgilerine saygıyla sunulur.