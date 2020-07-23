Karadeniz’deki tatbikata ilişkin Rusya’dan açıklama: Yakından izliyoruz

Aralarında Türkiye’nin yanı sıra ABD, Fransa, Norveç, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya ve Ukrayna’dan yaklaşık 2 bin askerin de katıldığı Karadeniz’de Ukrayna-ABD ortaklığında düzenlenen Sea Breeze 2020 tatbikatına ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi’nden açıklama geldi.

Bakanlık, Rusya’ya ait Karadeniz Filosu’nun tatbikata katılan gemi ve uçaklarının faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirtti.

Açıklamada, “Karadeniz Filosu’nun güç ve araçlarıyla NATO Birleşik Deniz Kuvvetleri’nin Sea Breeze 2020 tatbikatına katılan gemi ve uçaklarının eylemlerini izlemek için bir dizi faaliyet yürütülüyor” ifadeleri kullanıldı.

Sea Breeze 2020 tatbikatının aktif aşamasının Karadeniz’in kuzey-batı kesiminde yürütüldüğü belirtilen açıklamada, “Tatbikata ABD donanması ve müttefiki ülkelerin gemi ve uçakları katılıyor” ifadeleri yer aldı.

“Amaç istikrar ve güvenliği sağlamak”

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise tatbikatta 20’den fazla savaş gemisi, uçak ve helikopterin yer alacağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatbikatın sadece deniz ve hava kısmının gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

“Sea Breeze’nin amacı, Karadeniz bölgesinde istikrar ve güvenliği sağlamaktır” ifadelerine yer verilen açıklamada, tatbikatın 7 gün süreceği belirtilmişti.

ABD: Karadeniz hayati bir su yolu

ABD 6. Filosu Komutanı Koramiral Gene Bleck ise Sea Breeze 20 tatbikatının önemine dikkati çekerek şunları ifade etmişti:

Karadeniz hayati bir su yolu. Avrupa’da deniz ticareti ve istikrarı için kritik önem taşıyor. İnsanlar, Karadeniz dışındaki ülkelerin bu tatbikatlara neden katıldığını soruyor. Bunun nedeni, ABD, NATO, müttefik ve ortaklarının, Karadeniz’in istikrarlı ve müreffeh bir bölge olmasının öneminin yanı sıra, birlikte çalışabilmenin ve düşman saldırganlığını engellemenin öneminin de farkında olmalarıdır.