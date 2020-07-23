KTAMS’tan eylem uyarısı

KTAMS yaptığı yazılı açıklamada Sivil Havacılık Dairesi’ne bağlı Meydan İşletme Amirliği ve Meydan İtfaiye Şube Amirliği’nde fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle uzun süredir sorunlar yaşandığını, bu sorunların çözülmemesi halinde eyleme gidileceği uyarında bulundu. Yapılan açıklama şöyle;

“Ercan Havalimanı’nda bulunan Sivil Havacılık Dairesi’ne bağlı Meydan İşletme Amirliği ve Meydan İtfaiye Şube Amirliği’nde fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle uzun süreden beridir sorun yaşanmaktadır. Şöyle ki; tuvalet, lavabo ve temiz su bulunmaması nedeniyle hijyenden yoksun koşullarda hizmet veren çalışanlardan biri tifo hastalığına yakalanmış, bazı çalışanlar da bağırsak enfeksiyonu geçirmiştir.

Sendikamızın tüm iyi niyetli girişimlerine rağmen sorunların çözümü yönünde maalesef hiçbir adım atılmamıştır.

29 Temmuz Çarşamba mesai bitimine kadar Ulaştırma Bakanlığı tarafından sorunların çözümü yönünde girişim başlatılmaması halinde grev dahil her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz.”