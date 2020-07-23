Emirnamenin kaldırılmasına ilişkin karara ara emri verildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Şehir Plancıları Odası’nın, “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi-Geçiş Süreci 2 (Değişiklik) Emirnamesi”nin Başbakan Ersin Tatar tarafından “sehven yayımlandı” denilerek iptal edilmesine karşı yaptığı başvuru sonucu, Yüksek İdare Mahkemesi’nin ara emri verdiği açıklandı.

Böylece, Resmi Gazete’nin 14 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi- Geçiş Süreci 2 (Değişiklik) Emirnamesi” yeniden geçerli oldu. Mahkeme kararıyla o günden bu yana emirname dışı yapılmış tüm işlemler de geçersiz sayıldı.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu’nun açıklamasına göre, mahkeme, karşı tarafı dinlemek için 29 Temmuz’a gün verdi.

Resmi Gazete’nin 14 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi- Geçiş Süreci 2 (Değişiklik) Emirnamesi” ertesi günkü gazetede “Düzeltme” başlığı altında “14 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete Sayı:137’de EK III A.E.462 sayfa 1129’da yayınlanan İmar Yasası (55/1989 Sayılı Yasa) altında (Değişiklik) Emirnamesi sehven yayınlandığından yürürlükten kaldırılır” denilerek kaldırılmıştı.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Başbakan tarafından emirnamenin iptal edilmesine karşı yaptıkları ara emri başvurusunda mahkemenin ara emri kararı verdiğini, böylece 14 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan emirnamenin geçerli olduğunu, 15 Temmuz’dan bu yana yapılan emirname dışı tüm işlemlerin de geçersiz olduğunu söyledi.

Son bir yılda olduğu gibi emirname kurallarının geçerli olduğunu ifade eden Refikoğlu, mahkemenin karşı tarafı dinlemek için 29 Temmuz’da duruşma yapacağını belirtti.