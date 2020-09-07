Merit Lefkoşa Otel’in Müdürü Mine Gürses pozitif

Gürses sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Dün otelimizde yapılan testlerde benim testim pozitif çıktı. Şu anda karantina yurdundayım.” dedi.

Gürses’in açıklaması şu şekilde:

“ÖZELLİKLE MERİTLERLE UYUYUP SABAH KALKINCA ACABA MERİTLER ALEYHİNDE NE BULUP YAZARIM , NASIL KARALARIM DİYE DÜŞÜNEN İSMİ LAZIM DEĞİLLERE DUYURUMDUR.

Dün otelimizde yapılan testlerde benim testim pozitif çıktı. Şu anda karantina yurdundayım. Burada bir sürü insan var.

Ben çok iyiyim. Hiçbir semptom yok. Tabii ki gereken yapılacaktı. Bundan kaçış yok.

Otelin tüm personeli testten geçti.