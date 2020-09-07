Kıbrıs’ta Tatil Yapmak İçin Öneriler
Yurtdışına gitmek isteyenlerin aklına ilk düşen adreslerden biri Kıbrıs, hiç şüphesiz. Pasaportsuz ve vizesiz gidebilme avantajıyla Türk vatandaşlarının gözde destinasyonu olan Kıbrıs, uçak veya feribotla ulaşım imkanı sayesinde de çok sayıda Türk tarafından tercih ediliyor.
Birbirinden lüks otelleri, muhteşem sahil şeridi, tertemiz denizi, hareketli gece yaşamı, şansını denemek isteyenleri çeken ışıl ışıl kumarhaneleriyle Kıbrıs, özellikle bahar ve yaz aylarında oldukça kalabalık oluyor.
Yavru vatan Kıbrıs’ta, adanın bizim kadar misafirperver halkı ve kültürel benzerliklerimiz sayesinde kendinizi evinizde gibi hissedebileceğiniz bir tatil yapabilirsiniz. Eğer henüz gitmediyseniz vakit kaybetmeden sevdiklerinizle birlikte harika bir tatil yapmak için Kıbrıs’ı tatil planlarınıza dahil ederek yazın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.
Kıbrıs’ta nerede kalacağınıza karar veremediyseniz Kıbrıs Konaklama sayfasına göz atmanızı öneririz.
Kıbrıs’a Gideceklere Tavsiyeler
Kıbrıs seyahati yapmayı düşünen okuyucularımız için hazırladığımız ve hap niteliğindeki bilgiler içeren bu yazımız, Kıbrıs tatilinizden beklediğiniz verimi alabilmeniz için önemli ipuçları içeriyor. İşte detaylar:
- Kıbrıs seyahatinizde yanınızda pasaport bulundurmanız veya vize almış olmanız gerekmiyor. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile Kuzey Kıbrıs’a rahatlıkla girebilirsiniz.
- Ülkemizden Kıbrıs Ercan Havalimanı’na uçuş 1 saat 15 dakika kadar sürüyor. Havalimanından şehre ulaşmak için de 45 dakikalık bir kara yolculuğu yapmak gerekiyor.
- Havalimanından kalacağınız tesise gitmek için taksi, dolmuş veya otobüsleri tercih edebilirsiniz. Otel rezervasyon yaptırırken otelinizin transfer hizmeti olup olmadığını kontrol ederseniz olumlu bir yanıt alma ihtimalinizin de çok yüksek olduğunu hatırlatmak isteriz.
- Trafik ülkemize göre ters yönden akıyor, taksi veya dolmuşun ön koltuğunda oturmak üzerinize doğru gelen araçlar yüzünden biraz tedirgin olmanıza neden olabilir.
- Başkent Lefkoşa, turistik bir liman kenti olan Gazimağusa ve ülkenin adeta turizm başkenti sayılan Girne Kuzey Kıbrıs’ın en önemli şehirleri oluyor. Girne’de nerede kalınır yazısından en iyi otelleri bulmanız mümkün.
- Ülkeye girdikten sonra cep telefonunuzu kullanabilirsiniz, Türkiye’de de hizmet veren Turkcell ve Vodafone burada da hizmet veriyor. Ancak gitmeden önce tarifenizi kontrol ederek bilgi almayı ihmal etmeyin. Hiçbir bilgi almadıysanız ve tarife koşullarını bilmiyorsanız size önerimiz telefonunuzu kullanmamanız yönünde.
- Kuzey Kıbrıs’ta Türk Lirası kullanarak tüm alışverişlerinizi yapabilirsiniz.
- İndirimli fiyatlarla cazipleşen Duty Free Shop alışverişlerinizde 2 litre alkol ve 2 karton sigara hakkınız bulunuyor. Daha fazlasını almanız ve Türkiye’ye sokmanız yasak.
- 240 voltluk 3 bacaklı elektrik prizleri yaygın şekilde kullanılıyor. Yanınızda adaptör bulundurmanız işinizi kolaylaştırabilir.