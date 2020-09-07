KıbrısManşet

Pandemi Hastanesi inşaatında iş kazası: 1 ölü

7 Eylül 2020
Pandemi hastanesi inşaatında iş kazası

Lefkoşa’daki Pandemi Hastanesi inşaatında meydana gelen iş kazası sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; saat 16.45 sıralarında Lefkoşa’da Pandemi Hastahanesi inşaat alanı içerisinde Zafer Ünal yönetimindeki kamyon ile seyir halinde olduğu sırada Şerif Sami kamyonun boşaltacağı yükün yerini göstermek için dikiz aynasını tutup ilerlemek istediği bir sirada dengesini kaybederek kamyonun sağ ön tekerleğinin altına düşerek yasamını yitirdi.   Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

 



Benzer Haberler

Photo of DAÜ-SEN: 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmalı

DAÜ-SEN: 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmalı

7 Eylül 2020
Photo of Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni kararlar açıklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni kararlar açıklandı

7 Eylül 2020
Photo of Sermaye: Kaç aile darmadağın edeceğiz düşündünüz mü?

Sermaye: Kaç aile darmadağın edeceğiz düşündünüz mü?

7 Eylül 2020
Photo of Dizdarlı: Tepe rahatlamadan taban huzur bulmayacak

Dizdarlı: Tepe rahatlamadan taban huzur bulmayacak

7 Eylül 2020
Photo of Ana okul, 1 ve 2’nci sınıfların eğitimi bugün başlıyor

Ana okul, 1 ve 2’nci sınıfların eğitimi bugün başlıyor

7 Eylül 2020
Photo of Pilli: Toplam 1302 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi

Pilli: Toplam 1302 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi

6 Eylül 2020
Photo of İskele Belediyesi su konusunda vatandaşları uyardı

İskele Belediyesi su konusunda vatandaşları uyardı

6 Eylül 2020
Photo of KTÖS: Çocuklarınızı okula göndermeyin

KTÖS: Çocuklarınızı okula göndermeyin

6 Eylül 2020
Photo of Akıncı: hata yapma lüksümüz yok

Akıncı: hata yapma lüksümüz yok

6 Eylül 2020
Photo of Vadili’de tüm testler negatif

Vadili’de tüm testler negatif

6 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı