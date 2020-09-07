Pandemi Hastanesi inşaatında iş kazası: 1 ölü

Lefkoşa’daki Pandemi Hastanesi inşaatında meydana gelen iş kazası sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; saat 16.45 sıralarında Lefkoşa’da Pandemi Hastahanesi inşaat alanı içerisinde Zafer Ünal yönetimindeki kamyon ile seyir halinde olduğu sırada Şerif Sami kamyonun boşaltacağı yükün yerini göstermek için dikiz aynasını tutup ilerlemek istediği bir sirada dengesini kaybederek kamyonun sağ ön tekerleğinin altına düşerek yasamını yitirdi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.