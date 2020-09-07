Dolar bir hafta içerisinde ikinci zirvesini gördü

Dolar, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,4654 seviyesine çıkarak bu hafta ikinci kez zirvesini yeniledi.

Geçen hafta en düşük 7,3225, en yüksek 7,4650 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,4 değer kazancıyla cuma gününü 7,4359’dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 14.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,4654’ten işlem görüyor.

Dolar endeksi, geçen hafta 91,7 ile Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlanarak haftalık bazda yüzde 0,7 artışla 93,01’e çıktı.

Döviz Kurları