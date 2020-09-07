DövizEkonomi

Dolar bir hafta içerisinde ikinci zirvesini gördü

7 Eylül 2020
Dolar

Dolar, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,4654 seviyesine çıkarak bu hafta ikinci kez zirvesini yeniledi.

Geçen hafta en düşük 7,3225, en yüksek 7,4650 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,4 değer kazancıyla cuma gününü 7,4359’dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 14.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,4654’ten işlem görüyor.

Dolar endeksi, geçen hafta 91,7 ile Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlanarak haftalık bazda yüzde 0,7 artışla 93,01’e çıktı.

 

Döviz Kurları
AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,45427,45797,46497,4198%0,3315:58
EUR – Euro8,81408,82478,83798,7626%0,1715:58
GBP – İngiliz Sterlini9,81089,82239,88869,8112%-0,5315:56
CHF – İsviçre Frangı8,14318,15228,17518,1342%0,2015:58
CAD – Kanada Doları5,69235,69765,68725,7155%0,0915:57


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Marketler Birliği: Kuzey Güneye göre yüzde 45 daha ucuz

Marketler Birliği: Kuzey Güneye göre yüzde 45 daha ucuz

26 Ağustos 2020
Photo of 240 milyon Euro kazanç bekliyorlardı, 806 milyon Euro kaybettiler

240 milyon Euro kazanç bekliyorlardı, 806 milyon Euro kaybettiler

25 Ağustos 2020
Photo of Rıfat Günay: Krizler artarak sürüyor, ülkede yeniden yapılanma gerekiyor

Rıfat Günay: Krizler artarak sürüyor, ülkede yeniden yapılanma gerekiyor

25 Ağustos 2020
Photo of Delta, 1941 pilotunu izne çıkarıyor

Delta, 1941 pilotunu izne çıkarıyor

25 Ağustos 2020
Photo of İş Kadınları Derneği tedbirlerin artırılmasını istedi

İş Kadınları Derneği tedbirlerin artırılmasını istedi

25 Ağustos 2020
Photo of Dolar güne 7,38’le başladı

Dolar güne 7,38’le başladı

25 Ağustos 2020
Photo of BM: Turizmde 120 milyon kişi işsiz kalabilir

BM: Turizmde 120 milyon kişi işsiz kalabilir

25 Ağustos 2020
Photo of Pegasus’tan hükümete öfke

Pegasus’tan hükümete öfke

24 Ağustos 2020
Photo of Arhun: Faktoring bankacılık değil, Tefecilik hiç değildir

Arhun: Faktoring bankacılık değil, Tefecilik hiç değildir

24 Ağustos 2020
Photo of Asgari Ücretli Sterlin Kazanmıyor Ama Sterlin Kira Ve Borç Ödüyor!!!

Asgari Ücretli Sterlin Kazanmıyor Ama Sterlin Kira Ve Borç Ödüyor!!!

24 Ağustos 2020
Başa dön tuşu
Kapalı