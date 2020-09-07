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KTFF’den açıklama: 1 Ekim’e kadar herşey iptal

7 Eylül 2020
Hasan Sertoğlu

KTFF, 1 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar tüm kategorilerdeki antrenman, maç ve benzeri futbol organizasyonları ertelendiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamındaki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren 1 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar tüm kategorilerdeki antrenman, maç ve benzeri futbol organizasyonları ertelenmiştir. Bu bağlamda KTFF bünyesinde aktif olarak devam eden tek lig olan Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig müsabakaları da dahil tüm futbol etkinlikleri ilgili tarihe kadar ertelenmiştir.

Söz konusu karara tüm kulüplerin uymasını ve uyarıları dikkate alarak gerekli sağlık önlemlerini almasını rica ederiz.


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