KıbrısManşet

Merdivenden düşen işçinin kaburga kemikleri kırıldı

24 Nisan 2019

23.04.2019 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde yapımı devam etmekte olan yeni ceza evi inşaat alanı içerisinde merdiven üzerinde çalışmakta olan Merdan ALİYEV (E-34) dengesini kaybetmesi sonucu 1.50 metre yükseklikteki beton zemine düşerek yaralanmıştır.

Merdan ALİYEV kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından kaburgalarında çoklu kırık ve akciğerinde zedelenme teşhisi ile müşahede altında alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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