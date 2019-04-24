Çakıcı: Lord’u muayene eden 6 doktor hata yaptı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan ve Yargıtay’ın kararı ışığında Bilge Lord’un “ağır akıl hastası” olduğu bulgusuna varan Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Başsavcı Muavini Yardımcısı Ahmet Varol tarafından sorgulandı.

Bilge Lord dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarıldı.

Kamalı Haber

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada Başsavcı Yardımcısı Muavini Ahmet Varol ve Bilge Lord’un avukatı Mehmet Kaptan Bensen, hazır bulundu.

Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol, Mehmet Çakıcı’ya aleyhine bölüm başkanlığı yaptığı üniversitede yetkilerini aştığına dair aleyhine YÖK tarafından soruşturma başlatılıp, başlatılmadığını sordu. Çakıcı, haberi olmadığını söyledi. Varol, Prof Mehmet Çakıcı’ya muayene ettiği 60 bin hastanın kaçının piskoz hastası olduğunu sordu. Çakıcı, bine yakınının piskoz olduğunu, Kıbrıs’ta en az 4 bin ile 8 bin arasında piskoz hastası olduğunu ileri sürdü. Mehmet Çakıcı, ısrarla Bilge Lord’u psikiyatrik muayeneden geçiren 6 doktorun hata yaptığını ileri sürdü. Çakıcı, hezeyanda bozukluğun önceden tespit edilebilmiş olsaydı, olayın önlenebileceğini de savundu. Ahmet Varol, sanık Bilge Lord’u Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki doktorların tümünün nevroz tanısı koyduğuna vurgu yaptı. Varol, doktorların tümünün hata yapma olanağı olmadığını savundu. Çakıcı, “Teşhisler yanlıştır. Bir psikiyatrist piskozu atlayabilir. Süreci bilmiyorlar ve dava dosyasını da incelemediler. Bu tanıyı adli psikiyatrist belirleyebilir” yanıtını verdi. Savcı Varol, Çakıcı’ya pisikoz ve hezeyan teşhisinin yanlış olduğu iddiasını koydu. Çakıcı, çocuk öldüren annelerin yüzde 75’inde akıl hastalığı olduğunu belirtip, hiçbir anne ve babanın çocuğunu öldürme düşüncesi taşımadığını anlattı. Olayın olgularına bakıldığında anormal olduğunun açık olduğunu ileri sürdü. Savcı Varol, hezeyendan değil, sanığın eşi tarafından destek görmediği, çocuğun psikolojik sorunları oluşu, okuldan atılma durumu olduğu ve yaşam mücadelesi veremediği için öldürdüğünü savundu. Çakıcı, iddiaları kabul etmedi. Ahmet Varol, Çakıcı’ya ailesiyle yaptığı telefon görüşmelerini ve kadınlar koğuşundaki kamera kayıtlarını alıp, inceleme talebi olup olmadığını sordu. Çakıcı, talebi olmadığını, teşhisinin arkasınd olduğunu söyledi. Varol, sanık Bilge Lord’un ailesinin Çakıcı’nın sorgu altındaki baskısından ötürü görüşmek istemediğini savundu. Çakıcı, sanığın ailesinin, “Tekrar yaralanmak istemiyoruz” diyerek görüşmeyi reddettiğini ileri sürdü.

Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol, son sorusunda Mehmet Çakıcı’nın taraflı bir tanık olduğunu savunup, bilinçli bir şekilde menfaati doğrultusunda sanığa yanlış teşhis koyup, sanıklara “İpten adam alırım” mesajı verdiğini ileri sürdü. Mehmet Çakıcı, iddiaları kabul etmedi. Avukat Bensen, başka tanığı olmadığını beyan etti. Ahmet Varol, tanıklarını hazır edebilmek için süre talep etti. Başkan Fadıl Aksun, davayı 2 Mayıs’a erteledi.