Kıbrıs

4 aylık bebek hayatını kaybetti

24 Nisan 2019
ani-ölüm

Girne’de dün sabah yattığı puset içinde aniden rahatsızlanan 4 aylık bebek hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, henüz 4 aylık olduğu ifade edilen Mehmet Emre Eğe’nin dün saat 08:00 sıralarında, ikametgahı içerisinde yatmakta olduğu puset içinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi neticesinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı ve Eğe’nin kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği kaydedildi.

Soruşturma devam etmektedir.

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