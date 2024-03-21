Meray Dürüst görevinden uzaklaştırıldı!

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen sahte diploma soruşturması sürerken, tutuklanıp teminata bağlananlarla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı, davası sonuçlanana kadar Meray Dürüst’ün kamudaki görevinden uzaklaştırılmasını talep etti.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgiye göre, kamu görevlileri yasası 102’inci maddesi gereği kadrosu İçişleri Bakanlığı’nda bulunan Meray Dürüst, görevinden uzaklaştırılarak maaşının yarısını alacak.