Meray Dürüst görevinden uzaklaştırıldı!

KSTU’de yürütülen ‘sahte diploma’ meselesiyle ilgili tutuklanan ve teminata bağlanan Meray Dürüst, İçişleri Bakanlığı’nın talebiyle kamu görevinden uzaklaştırıldı. Dürüst’ün görevinden uzaklaştırılması sonrası, soruşturma kapsamında yer alan diğer kamu görevlilerinin de durumu merak konusu oldu.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen sahte diploma soruşturması sürerken, tutuklanıp teminata bağlananlarla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.
İçişleri Bakanlığı, davası sonuçlanana kadar Meray Dürüst’ün kamudaki görevinden uzaklaştırılmasını talep etti.
Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgiye göre, kamu görevlileri yasası 102’inci maddesi gereği kadrosu İçişleri Bakanlığı’nda bulunan Meray Dürüst, görevinden uzaklaştırılarak maaşının yarısını alacak.
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Tags:Meray Dürüst