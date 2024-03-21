TC Merkez Bankası'ndan faiz artışı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 21, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
EkonomiManşetTürkiye

TC Merkez Bankası’ndan faiz artışı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir kararla 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye çıkardı.

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:faizTCMBTCMB faiz kararı
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar