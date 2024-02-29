Meray Dürüst görevinden alındı

Sahte diploma soruşturmasında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst görevden alındı.

Meray Dürüst’ün görevden alınma yazısı resmi gazetede yayınlandı.

Karar şöyle:

Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 3’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca 21.01.2021 tarihli kararname ile 21.01.2021 tarihinden itibaren KKTC Çalışma ve Sosyal GOv/jp,l}k Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine atanmış olan Sn. Meray Dürüst’ünD/ıUit:lO.J~rıhinden itibaren bu mevkiiden alinmasrna karar verilir.