Meray Dürüst görevinden alındı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meray Dürüst görevinden alındı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Meray Dürüst görevinden alındı

Sahte diploma soruşturmasında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst görevden alındı.

Meray Dürüst’ün görevden alınma yazısı resmi gazetede yayınlandı.


Karar şöyle:

Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 3’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca 21.01.2021 tarihli kararname ile 21.01.2021 tarihinden itibaren KKTC Çalışma ve Sosyal GOv/jp,l}k Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine atanmış olan Sn. Meray Dürüst’ünD/ıUit:lO.J~rıhinden itibaren bu mevkiiden alinmasrna karar verilir.

 

 

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Tags:görevden alamMeray Dürüst
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