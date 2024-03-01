KKTC Döviz Kurları: Sterlin 39,69 TL'den güne başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 1, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 39,69 TL’den güne başladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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döviz kurları

KKTC serbest piyasada bugün dolar 31,42, euro 33,97, İngiliz sterlini ise 39,69 TL’den satılıyor.

KKTC serbest piyasada saat 08.10 itibarıyla 31,25 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 31,42 TL, euronun alış fiyatı 33,80 TL satışı ise 33,97 TL’den gerçekleşiyor.


İngiliz sterlini ise 39,46 TL’lik alış, 39,69 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 31.2500 31.4200
 EUR 33.8000 33.9700
 GBP 39.4600 39.6900
 AUD 18.3000 20.4000
Son Güncelleme
Son Okuma		 01-03-2024 08:12:30
01-03-2024 08:16:22
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Tags:DövizKKTCsterlin
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