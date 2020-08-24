Meral Eroğlu: Biz Serdar’a vereceyik!

Serdar Denktaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla birlikte siyasi dengeler hızla değişmeye başladı. Eski UBP Genel Başkanı ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun ailesi harekete geçti: Biz Serdar’a vereceyik!

AÇIK BEYAN: Eski UBP Genel Başkanı ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu UBP tarafından atanan ve şuanda emekli olan eski bürokratları arayarak seçimlerle ilgili telkinlerde bulunuyor. Meral Eroğlu telkinin de ötesine geçerek emekli bürokratların çevrelerinde çalışma yapmalarını istiyor

YETERSİZ: Emekli bürokratlarla yaptığı görüşmelerde Meral Eroğlu UBP’nin adayı Başbakan Ersin Tatar ve ailesiyle ilgili konuşmalar yapıyor. Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönülsüz olduğunu anımsatan Meral Eroğlu UBP’nin aslında tecrübeli bir aday ile seçimlere katılması gerektiğini, Tatar’ın da bir dönem daha beklemesi gerektiğini söylüyor

KESİN DESTEK: Eski UBP Genel Başkanı ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu emekli bürokratlara Serdar Denktaş’a oy vermeleri telkininde bulunuyor ve “biz de Serdar’a vereceyik” şeklinde konuşuyor. Meral Eroğlu, Serdar Denktaş’ın bilgili ve birikimli bir devlet adamı olduğunu söylüyor

EROĞLU NE YAPACAK?: Eski UBP Genel Başkanı ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun bu durum karşısında sessiz kaldığı iddia ediliyor. Eroğlu’na yakın ekiplerin UBP’nin cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına kayıtsız kalmaları Eroğlu’nun sessizliğini pekiştiriyor. UBP Merkezine yakın kaynaklar, Başkan Tatar’ın bu duruma müdahale edeceğini söylüyor