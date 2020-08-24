KıbrısManşetSeçim 2020

Meral Eroğlu: Biz Serdar’a vereceyik!

Meral Eroğlu eski bürokratları arayarak seçimlerle ilgili telkinlerde bulunuyor

24 Ağustos 2020
Eroğlu Ailesi Serdar Denktaş

Serdar Denktaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla birlikte siyasi dengeler hızla değişmeye başladı. Eski UBP Genel Başkanı ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun ailesi harekete geçti: Biz Serdar’a vereceyik!

AÇIK BEYAN: Eski UBP Genel Başkanı ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu UBP tarafından atanan ve şuanda emekli olan eski bürokratları arayarak seçimlerle ilgili telkinlerde bulunuyor. Meral Eroğlu telkinin de ötesine geçerek emekli bürokratların çevrelerinde çalışma yapmalarını istiyor

YETERSİZ: Emekli bürokratlarla yaptığı görüşmelerde Meral Eroğlu UBP’nin adayı Başbakan Ersin Tatar ve ailesiyle ilgili konuşmalar yapıyor. Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönülsüz olduğunu anımsatan Meral Eroğlu UBP’nin aslında tecrübeli bir aday ile seçimlere katılması gerektiğini, Tatar’ın da bir dönem daha beklemesi gerektiğini söylüyor

Serdar Denktaş
Serdar Denktaş’ın Eroğlu’nun seçim mitingine katılıp konuşma yapması hayretle karşılanmıştı. Serdar Denktaş “bükemediğin bileği öpeceksin” diye izahat yapmıştı

KESİN DESTEK: Eski UBP Genel Başkanı ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu emekli bürokratlara Serdar Denktaş’a oy vermeleri telkininde bulunuyor ve “biz de Serdar’a vereceyik” şeklinde konuşuyor. Meral Eroğlu, Serdar Denktaş’ın bilgili ve birikimli bir devlet adamı olduğunu söylüyor

Serdar Denktaş
Kıran kırana kavgalı olmalarına karşın Serdar Denktaş Eroğlu’nun cumhurbaşkanı seçildiği 2010 seçiminde son mitingie katılmış ve UBP’lilerle kucaklaşmıştı

EROĞLU NE YAPACAK?: Eski UBP Genel Başkanı ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun bu durum karşısında sessiz kaldığı iddia ediliyor. Eroğlu’na yakın ekiplerin UBP’nin cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına kayıtsız kalmaları Eroğlu’nun sessizliğini pekiştiriyor. UBP Merkezine yakın kaynaklar, Başkan Tatar’ın bu duruma müdahale edeceğini söylüyor

Meral Eroğlu
Her zaman perde gerisinde durmaya çalışan ama aktif siyasetin içinde olan Meral Eroğlu bu kez de Serdar Denktaş’a oy isteyerek dikkatleri üstüne çekti


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güney’de son 1 haftada 85 vaka

Güney’de son 1 haftada 85 vaka

23 Ağustos 2020
Photo of Özersay: Müzakere masasına hapsolmayı vadetmiyorum

Özersay: Müzakere masasına hapsolmayı vadetmiyorum

23 Ağustos 2020
Photo of Taşkent Doğa Parkı: Gölete kirli su girişi var

Taşkent Doğa Parkı: Gölete kirli su girişi var

23 Ağustos 2020
Photo of Ayia Marina Şapeli dökülüyor

Ayia Marina Şapeli dökülüyor

23 Ağustos 2020
Photo of Koop-Süt’ün hedefi Kaşkaval ihracatı

Koop-Süt’ün hedefi Kaşkaval ihracatı

23 Ağustos 2020
Photo of Üzerinde uyuşturucu, evinde nakit para bulundu

Üzerinde uyuşturucu, evinde nakit para bulundu

23 Ağustos 2020
Photo of Girne’de eğlence yerlerine Covid 19 denetimi

Girne’de eğlence yerlerine Covid 19 denetimi

23 Ağustos 2020
Photo of Arıklı: Yarım asırdır bu masalı dinledik

Arıklı: Yarım asırdır bu masalı dinledik

23 Ağustos 2020
Photo of Denktaş: “Artık oy verebileceğimiz birisi çıktı” söylemi var

Denktaş: “Artık oy verebileceğimiz birisi çıktı” söylemi var

23 Ağustos 2020
Photo of Aşardağ: Pişman bile olmaya fırsat bulamayacaksınız

Aşardağ: Pişman bile olmaya fırsat bulamayacaksınız

23 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı