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Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması yapıldı

24 Ağustos 2020
Ali Özgöçmen
Ali Özgöçmen

Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı.
TAK muhabirinin Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen’den edindiği bilgiye göre, bugünkü duruşmada taraflar dinlendi.
Davanın görüşülmesine 2 Eylül Çarşamba günü saat 09.00’da devam edilecek.
Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın Kovid- 19’la mücadele kapsamında sınır kapıları ve geri hizmetlerde çalıştırmak üzere mevsimlik işçi adı altında hemşire istihdamı yapmaya yönelik girişimine karşı dava açmıştı.

 


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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