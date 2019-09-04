SanatSinema

Merakla beklenen Joker filmi eleştirmenleri ikiye böldü

4 Eylül 2019

Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı Joker filmi için eleştirmenler ikiye bölündü. Kimi filmi yerden yere vururken kimi ise övgüyle bahsetti.

İşte Joker filmine eleştirmenlerden ilk yorumlar…

DC Comics karakteri Joker’in ortaya çıkış hikayesini anlatan yeni film Joker’e eleştirmenlerden ilk yorumlar geldi.

Guardian gazetesi “mükemmel bir şekilde cesur”, Total Film ise “meydan okuyan ve tahrip edici” ifadelerini kullandı.

Başroldeki Joaquin Phoenix’in performansı için “dehşetli”, “büyüleyici” ve “parmak ısırtan” yorumları yapılıyor. Fakat bir diğer eleştirmene göre film “Agresif ve muhtemelen sorumsuz bir manyaklıkla” eleştiriliyor.

Time dergisinden Stephanie Zacharek, “Yönetmen Todd Phillips bize kültürümüzün boşluğu hakkında bir film izlettiğini düşünmemizi istiyor olabilir” diyor ve ekliyor: “Ama bize bunun çok ilkel bir örneğini sunuyor.”

IGN sitesinden Jim Vejvoda, Phoenix’in de “sürükleyici ve adanmış performansıyla” Oscar’ı hak ettiğini söylüyor.

Londra’daki Evening Standard gazetesinden David Sexton ise “Phoenix’in sarsıcı performansı Oscar adaylığının garantisi” diyor.
Film eleştirmeni Glenn Kenny filmi “kötücül bir çöplük” olarak nitelendiriyor, filmin ödlek ve kendini beğenmiş olduğunu savunuyor.

Warner Bros. ise dağıtımcısı olduğu film için “Orijinal bir başlangıç öyküsü” diyor.

Fragman sadece birkaç gün içinde 25 milyon defa izlenen film Türkiye’de 4 Ekim 2019’da vizyona girecek.

Etiketler

İlgili Makaleler

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali başladı

3 Eylül 2019

Müjdat Gezen: Siyasi mizah beni çok yordu, bir espri yapıyorsun, ertesi gün evine polisler geliyor

3 Eylül 2019

Reynmen, Türkiye A Milli Basketbol Takımı için şarkı yaptı

30 Ağustos 2019

Brad Pitt: Oralarda bir yerlerde yaşamın var olduğuna inanmak istiyorum

30 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı