Güney KıbrısKıbrıs

Güneyde fakirlik oranında düşüş

4 Eylül 2019

Güney Kıbrıs’ta fakirlik sınırının altında yaşayanların oranında bir önceki yıla göre düşüş kaydedildiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Enstitüsü’nün dün açıkladığı verilerin, Güney Kıbrıs’ta fakirlik sınırı altında maaş alan kesimin oranının, bir önceki yılın oranı olan yüzde 25,2’den yüzde 23,9’a gerilediğini gösterdiğini yazdılar.

Gazete, 2015 yılında yüzde 28,9’la zirveye ulaşan bu orandaki düşüşün son üç yıldır devam ettiğini de vurguladı.

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