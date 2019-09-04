Kıbrıs

Geçici komite Avrupa Birliği uyum yasaları için toplandı

4 Eylül 2019

Cumhuriyet Meclisi, “Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite”, bugün, saat 10.00’da toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan, Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye devam ediyor.

Komite toplantısına davetli olarak, KKTC Başsavcılık’tan Ayfer Şefik Tekinay, AB Koordinasyon Merkezi’nden Burcu Barın, Selçuk Yörükoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan Kemal Öztürk, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan İzzet Adiloğlu, Mustafa Soyer, Gıda Mühendisleri Odası’ndan Sıdıka Can, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Erkut Uluçam, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan Hürrem Tulga, Veteriner Hekimler Birliği’nden Gökmen Coşan, Dürüm Uluçay, Sağlık Bakanlığı’ndan Verda Değirmencioğlu, Havva Serdengeçti, Ülfet Kayalar Bicen, Beran Küfi ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan Reşat Değirmenci, Ayşe Erk, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden Hukuk Müşaviri Müjgan Irkad katıldı.

UBP Milletvekili Ersan Saner Başkanlığı’nda toplanan komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Jale R. Roger ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Etiketler

İlgili Makaleler

“Başka şehitler, başka kayıplar olmasın istiyoruz”

4 Eylül 2019
dev-iş

DEV-İŞ’ten EL-SEN’e destek

4 Eylül 2019

Uluçay, Tuğgeneral Algan’ı kabul etti

4 Eylül 2019

Akıncı, Lute ile görüştü

4 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı