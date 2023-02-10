Mehmet Arif Altak hayatını kaybetti

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde 22 cansız bedene ulaşıldı.
Ailesi, Mehmet Arif Altak’ın cansız bedenini teşhis ederken, yakınları kaybından dolayı duydukları üzüntüyü sosyal medyadan duyurdu.
Şimdiye kadar, Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Doruk Akın, Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Özgür İçme, Fahri Arkar, Alp Akın, Mükiye Dağlı, Abide Dağlı, Osman Çetintaş, Hasan Bilgen, Kağan Selim İş, Aras Aktuğralı, Hayal Gençalioğlu, Atakan Celal Konuklu, Selin Karakaya, Mehmet Arif Altak’ın cansız bedenine ulaşıldı.
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