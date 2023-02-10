Türkiye’de gerçekleşen depremde can kaybı ve yaralı sayısında son durum

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde 10 ilde toplam can kaybı 19 bin 388’e yükseldi. Yaralı sayısı 77 bin 711, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.
Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, felakete ilikin son durumu açıkladı. Depremin 5. gününde 10 ilde toplam can kaybı 19 bin 388’e yükseldi. Yaralı sayısı 77 bin 711, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.
Depremlerin ardından bölgede 1400’den fazla artçı deprem meydana geldi.
Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 30 bin 348 arama kurtarma personeli görev yapıyor.
Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 6 bin 810.
120 BİNİN ÜZERİNE PERSONEL GÖREV YAPIYOR
AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 141 in 779’a ulaştı.
Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 156 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu. Toplam 1.342 sorti yapıldı.
Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirildi.
TÜRKİYE’DE EĞİTİME 20 ŞUBAT’A KADAR ARA
10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde eğitime 20 Şubat’a kadar ara verildiğini açıkladı.
Bakan Özer, ”Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık.” açıklamasında bulundu.
Öte yandan Bakan Özer, NTV canlı yayınında deprem bölgesinde bulunan okullarda devam şartının aranmayacağını da açıkladı.
ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞI GEÇİCİ OLARAK ERTELENDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremlerin ardından ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerin açılışının askıya alındığını duyurdu.
YÖK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,
Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,
Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.”
10 İLDE OHAL İLAN EDİLDİ
Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da olağanüstü hal (OHAL) kararı aldı. Erdoğan tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan OHAL kararı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
DEPREM BÖLGELERİNDEKİ BARINMA NOKTALARI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, deprem bölgelerinde 7/24 hizmet veren barınma noktalarını paylaştı. 10 ildeki barınma noktalarında vatandaşlar yiyecek ve içecek ihitayaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecek.
DEPREM BÖLGELERİNDEN TAHLİYE NOKTALARI
Öte yandan deprem bölgelerinden tahliyeler de sürüyor. Depremin etkili olduğu illerden vatandaşlar İletişim Başkanlığı’nın açıkladığı tahliye noktalarına ulaşarak gitmek istedikleri illere yönlendiriliyor.