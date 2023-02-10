Türkiye'de gerçekleşen depremde can kaybı ve yaralı sayısında son durum - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
ManşetTürkiye

Türkiye’de gerçekleşen depremde can kaybı ve yaralı sayısında son durum

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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türkiye deprem can kaybı

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde 10 ilde toplam can kaybı 19 bin 388’e yükseldi. Yaralı sayısı 77 bin 711, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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Tags:AFADcan kaybıdepremTürkiyetürkiye depremyaralı
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