Türkiye’de gerçekleşen depremde can kaybı ve yaralı sayısında son durum

ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞI GEÇİCİ OLARAK ERTELENDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremlerin ardından ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerin açılışının askıya alındığını duyurdu.

YÖK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,

Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,

Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.”