Meclis’ten, Özersay’ın istifasıyla ilgili açıklama

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Başkanlık Divanı’nın Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme istemine yönelik yaptığı toplantıya ilişkin açıklama yaptı.





Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın açıklamasında, toplantıda Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın 26 Mayıs’ta Meclis Başkanlığı’na ulaştırdığı milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğinin görüşüldüğü ifade edildi.



Özersay’ın Başkanlık Divanı toplantısına şahsen katılması ile birlikte Anayasanın 85’inci maddesi hükmü ile İçtüzüğün 132’nci maddesi kuralları uyarınca değerlendirme yapıldığı vurgulanan açıklamada, Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğinin saptandığına karar verildiği belirtildi. Açıklamada söz konusu kararın, 6 Haziran’da yapılacak Genel Kurul birleşiminde görüşülerek, oylama yapılacağı kaydedildi. Buna göre, içtüzük uyarınca oylama yönteminde, Genel Kurul’da hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğu aranacak.

Meclis’ten yapılan açıklamanın tamamı şu şekildedir:

‘Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bugün yapmış olduğu toplantıda Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Kudret Özersay’ın 26 Mayıs 2022 tarihinde Meclis Başkanlığına ulaştırmış olduğu milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğini görüşmüştür.Sayın Kudret Özersay’ın Başkanlık Divanı toplantısına şahsen katılması ile birlikte Anayasanın 85’inci maddesi hükmü ile İçtüzüğün 132’nci maddesi kuralları uyarınca değerlendirerek Sayın Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğinin saptandığına karar verilmiştir.Söz konusu karar, 6 Haziran 2022’de yapılacak Genel Kurul Birleşiminde görüşülerek oylama yapılacaktır.İçtüzük uyarınca oylama yönteminde, Genel Kurulda hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğu aranacaktır.’