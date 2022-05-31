İzzet İzcan: Sizden hizmet beklemek, ölüden göz yaşı beklemektir.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, elektrikten sonra gazın da güneyden alınmaya başlandığını, bugün itibarı ile elektrik kesintilerinin yeniden başladığını belirterek, “ Siz ne işe yarıyorsunuz , bostan korkuluğumusunuz ? “ diye sordu.

Azgın ve arsız bir hükümetle karşı karşıyayız.

“ Ülkenin ihtiyacı olan yakıtı, gazı ve diğer temel ihtiyaç maddelerini ithal etmeyi becermeyen, kayıt dışı ekonomiye göz yuman, emekçilerin yıllar boyu kazandıkları haklarına saldıran, azgın ve arsız bir hükümetle karşı karşıyayız “ diyen İzzet İzcan, “ Sizden hizmet beklemek, ölüden gözyaşı beklemektir “ dedi.

Muhalefete, üzerinizdeki ölü toprağını atın diye çağrıda bulunan İzzet İzcan, toplumsal kurtuluşun muhalefetin bir araya gelerek sokaklara inmesinden geçtiğini vurguladı.

Meclisi terk edemiyorsanız en azından çalışmalarını boykot edin.

“ Halkın iradesini temsil etmeyen ve meşru olmayan bir hükümetten hayır gelmez “ diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Meclisi terk edemiyorsanız, en azından çalışmalarını boykot edin “ dedi.

Siyasi ve ekonomik mücadelenin bir bütün olduğunu dile getiren İzzet İzcan,

“ Önümüzde duran paket, Kıbrıs Türk toplumunu yok etmeyi hedeflemektedir “

dedi.