Erhürman: Ana-baba desteği olmasa gençlerin geçinmeleri imkansız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yetkililerin vatandaşın geçim derdi yerine koltuk kapmaca oyunu oynadığını söyledi.





açıklama şöyle: Tufan Erhürman açıklamasında “Asgari ücret net 6090 TL. Kamuda başlangıç maaşı BRÜT 8340 TL. Hepimizin bildiği bir şey var! Ana-babaların desteği (aile iç gelir aktarımı) olmasa, bu maaşları alan gençlerin özellikle elektrik ve akaryakıt ödemelerinden sonra geçinmeleri asla mümkün değil.” dedi. Asgari ücret net 6090 TL. Kamuda başlangıç maaşı BRÜT 8340 TL. Hepimizin bildiği bir şey var! Ana-babaların desteği (aile iç gelir aktarımı) olmasa, bu maaşları alan gençlerin özellikle elektrik ve akaryakıt ödemelerinden sonra geçinmeleri asla mümkün değil.

Bunun içindir ki gidebilen gençler, mezuniyetlerine falan bakmaksızın, adeta “ne iş olsa yaparım” düşüncesiyle güneye veya Avrupa’ya gidiyor. Gidemeyenler, üstüne üstlük ailelerinin de yardım etme olanağı yoksa korkunç bir durumda. Çalışanlar bir yana işsizler düşünüldüğünde durum daha da feci.

İşte dur denilmesi gereken bu gidişat! Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü, güven yaratıcı önlemleri, beş yıllık ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planını, doğru dürüst dış kaynak bulup bunu kalkınmaya etki edecek şekilde kullanmayı hiç gecikmeden gündeminize almayı beceremezseniz bu gidişatı durdurmak mümkün değil! Çok değil, bir nesil sonra aile içi gelir aktarımının da sonuna gelineceğini kimse unutmasın bu arada!