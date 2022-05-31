“Alternatif tütün ürünlerinin etkinliği kabul edilmeli”

Manilastandard.net’te yayımlanan habere göre, The Economic Times of India tarafından düzenlenen “Tüketici Özgürlüğü Forumu”nda konuşan Dr. Lorenzo Mata Jr., sigara sorununu çözmek için mevcut stratejilerin büyük ölçüde etkisiz kaldığını, hükümet ve sağlık otoritelerinin artık dumansız ürünlerin sigaraya kıyasla daha az zararlı alternatifler olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

The Economic Times of India tarafından düzenlenen “Tüketici Özgürlüğü Forumu”nda konuşan Dr. Lorenzo Mata Jr., sigara kullanımını kontrol etmekten ve tütünde zarar azaltımı stratejilerden bahsediyorsak ısıtılmış tütün ürünlerinin ve e-sigaraların etkinliğinin kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Isıtılmış tütün ürünlerinin (Heat-not-Burn) tütünü yakmadan ısıttığını, böylelikle duman oluşturmadığını ve bu anlamda sigaradan farklılaştığını belirtti.

Dumansız alternatif ürünler, sigaraların aksine, e-sigaradaki likiti veya ısıtılan tütün ürünlerindeki tütünü ısıtarak açığa çıkan zararlı kimyasal oranını önemli ölçüde azaltıyor. Dünya Sağlık Örgütü, tütün dumanında 4.000’den fazla kimyasal madde bulunduğunu ve bunların en az 250’sinin zararlı ve 50’den fazlasının kansere neden olduğunu ifade ediyor.

Sigara kullanımını kontrol etmek için halihazırda yürütülen politika ve önlemlere rağmen sigara kullanım oranlarında önemli bir değişim olmadığını belirten Dr. Mata, en iyi seçeneğin her zaman sigarayı tamamen bırakmak olduğunu ancak pek çok yetişkin tüketicinin sigarayı bırakmayı tercih etmediğini söyledi. Dr. Mata, bu noktada “sigarayı bırak ya da öl” yaklaşımının, sigara sorununu çözmek için yetersiz kaldığını, sigara kullanmaya devam eden yetişkin tüketiciler için buharlı ürünler ve ısıtılmış tütün ürünlerinin daha az zararlı alternatifler olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Diğer yandan, sağlık profesyonellerini, sigaraya kıyasla daha az zararlı alternatif ürünler hakkında yapılan bilimsel çalışmaları da incelemeye çağırdı.

Kaynak: https://manilastandard.net/business/biz-plus/314217804/doctor-asks-govt-to-recognize-cigarette-alternatives.html

https://newsinfo.inquirer.net/1575629/doctor-says-harm-reduction-offers-best-approach-to-stop-smoking