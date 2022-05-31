Mesleki Eğitim Çalıştayı DAÜ’de başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) iş birliğinde düzenlenen “Mesleki Eğitim Çalıştayı”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve kongre Sarayı’nda bu sabah başladı.

“Yaşam ve İş Becerileri” temasıyla mesleki eğitimin standardizasyonunun sağlanması, eğitim kalitesinin dünya ile bütünleşmesi ve sürdürülebilir esnek mesleki eğitimin elde edilmesini amaçlayan çalıştayda, dört farklı çalışma grubu yer alıyor.

Çalışma gruplarında bakanlıklar, siyasi partiler, üniversiteler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden temsilciler yer alıyor.

Çalıştay, “Yasa/Yönetim”, “Programlar/Meslek Standartları”, “Okul ve Üniversite ile İş Hayatı, İstihdam İlişkisi” ve “Yaşam Boyu Eğitim” başlıkları altında gerçekleştiriliyor.

-Çavuşoğlu: “Belli ki yanlış giden bir şeyler var”

Çalıştayın açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, özeleştiri yaparak, ülkede herkesin her şeyi söylediğini, her şeyi bildiğini ve yaptığını, ancak kolektif olarak bir araya gelinemediği için KKTC’nin arzu edilen yere gelemediğini söyledi.

Ülkede işsizlikten yakınıldığını ancak yabancı ülekelerden gelen 40 bin kişinin KKTC’de “ekmek yediğini” kaydeden Çavuşoğlu, “Bellli ki yanlış giden bir şeyler var” dedi.

Çavuşoğlu, “Bir araya gelemediğimiz için yanlışları göremiyoruz. Herkes kendini düşünüyor, oysa ülkenin ihtiyaçları çok farklı. Çember içinde dolaşmak yerine gideceğimiz yolu çizmek gerekir. Bu da çalıştaylarla olur” diye konuştu.

Çalıştayların, paydaşları bir araya getirmek açısndan önemini vurgulayan Çavuşoğlu, adı gibi, milli eğitim olabilmesi için bu tür çalıştayların yapılması gerektiğinin üzerinde durdu.

-“Gençle burs dahi verilmeyen bölümlerde okuyarak işsiz kalıyorlar”

Çalıştaylara hükümet ve siyasi parti programlarında siyaset üstü bir anlayışla gidilecek yol olarak yer verilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, dışarıdan 40 bin kişi getirilerek ülkede çalıştırılırken, gençlerin burs dahi verilmeyen bölümlerde okuyarak sonunda işsiz kalmalarının ülkeye hizmet etmeyeceğini vurguladı.

Ülkeyi daha iyi yerlere taşıma gayretinde olduklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Gençlerin mesleki eğitimde yetişmeleri konusunda zemin oluşturup yol çizmek için buralardayız” ifadelerini kullandı.

-“Meslek liselerine inanılmaz talep var”

“Mesleki eğitim olmazsa olmazımızdır” diyen Çavuşoğlu, KKTC’de meslek liselerine son dönemde inanılmaz bir talep olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, ülkenin ihtiyaç duyulan alanlarda eksikliğinin giderilmesi ve işsizliğin azaltılması için mesleki eğitimin önemine işaret ederek, sektörle, eğitim ve bilgi birikimini buluşturarak alana yaymak gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, “Kendi kendine yeten bir halk için mesleki eğitim olmazsa olmazımızdır” dedi.

– Rektör Hocanın

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, mesleki teknik eğitim alanında bakanlığın yaptığı çalışmaların ve ünivesritelerin desteğinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Hocanın, mesleki eğitimin mukayaseli avantaj açısından ülkenin en önemli alanlarından biri olduğunu kaydederek, DAÜ’nün bilgi birikimini paylaşma sorumluluğu taşıdığını belirtti.

Hocanın, en eski ve en köklü devlet üniversitesi olarak mevzuat oluşturma, bilgi birikimi ve yol gösterici noktasında göreceli olarak görevlerinin daha fazla olduğunu söyledi.

DAÜ’nün 80’e yakın programının uluslararası akreditasyon aldığını ve uluslararası boyutta kalitesini kanıtladığını, dünya sıralamasında ilk 600’e girdiğini kaydeden Hocanın, DAÜ’nün bu kalitesini ve bilgi birikimini toplumla da paylaştığının altını çzidi.

-Gülşen Hocanın

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da, çalıştayın anlamının kendileri için büyük olduğunu kaydetti.

Mesleki eğitimin amaçlarına değinen Hocanın, bu amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mesleki eğitimde paydaşların katılımının önemini vurgulyan Hocanın, alt yapı olmadan mesleki eğitimin yeterli olamayacağını, sadece bakanlıkların kaynaklarının değil, tüm kaynakların kullanılmasıyla etkili mesleki eğitimin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Hocanın, atölye çalışmalarına da değinerek Daire olarak pandemi döneminde 120’nin üzerinde workshop yaptıklarını, bunun da azımsanmayacak bir rakam olduğunu sözlerine ekledi.