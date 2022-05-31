Web Sitesi Kurmanın Maliyeti

Bir web sitesi sahibi olmak için basit bir kayıt işlemiyle sitenizin adresini belirlemeye (domain) ve içeriğinizin yayınlanabilmesini sağlayacak teknik altyapıya yani hosting’e ihtiyaç duyulur. Web hosting çoğu zaman daire kiralamaya benzetilir, çünkü normal hayatta da insanların sizi ziyaret edebilmeleri için, bir alana ve adrese sahip olmanız gerekir.

Hosting fiyatları bir sağlayıcıdan diğerine farklılık gösterir, ancak seçtiğiniz plana bağlı olarak da web sitenizin barındırma maliyetinde bazı farklılıklar söz konusudur. Bir web sitesine sahip olmak için almanız gereken domain ve hosting tek seferlik bir satın alma işlemi değildir. Her ikisi için de sitenizin ömrü boyunca bir tür kiralama söz konusudur. Domain son kullanma tarihine dikkat edilerek kayıt işleminin yenilemesini gerektirir. Hosting ise genellikle 1 yıllık paketler şeklinde sahip olunan bir hizmettir. Bir web sitesine sahip olmanın toplam maliyetini barındırmayı ne kadar süreyle satın alacağınız da etkiler. Birkaç yıllık planları tercih etmek daha hesaplıdır. Ayrıca sitenizin türüne ve ihtiyaçlarına göre tema, eklenti gibi ekstra harcamalar söz konusu olabilir. Örneğin çoğu hosting sağlayıcısının hosting planlarına ücretsiz SSL ve e-posta hesabı dahildir ancak eğer e-ticaret sitesi kurmak istiyorsanız güvencesi yüksek bir SSL sertifikası ve güçlü bir e-posta sistemi için daha fazla ödeme yapmanız gerekir. Bir e-ticaret mağazası basit bir bloğa göre çok daha fazla sunucu depolama alanı ve yüksek performans gerektirir. Bu nedenle, çevrimiçi mağazalar için web hosting maliyeti genellikle daha yüksektir.

CMS, web sitenizin verilerini, içeriğinizi, görselleri sitenize yerleştirmenizi sağlayan içerik yönetim sistemine denir. WordPress gibi açık kaynaklı cms’leri seçerseniz ayrıca yazılım için ücret ödemeniz gerekmez. Çoğu web hosting paketi tek tıklamayla bu tür CMS’leri kurmanıza olanak tanır. Sitenizdeki ögeleri sürükle bırak yöntemiyle yönetebileceğiniz web sitesi oluşturucuları kullanarak da sitenizi yönetebilirsiniz.

Domain, hosting ve cms sitenizin varolabilmesi için olmazsa olmazlardır, bunların dışında yüksek düzeyde başka ürün ve hizmetler de hosting paketlerine dahil edilebilir ancak ekstra ücretlerden kaçınmak, barındırma maliyetlerinizi düşük tutmanıza yardımcı olacaktır. Yine de itibarınızı, işleyişi ve ziyaretçilerinizi korumak için sitenizin türüne göre DDoS koruması gibi güvenlik katmanlarını hosting paketinize dahil edebilirsiniz.

Tüm bu bileşenlerin dışında eğer internet üzerinden ürün satışı yapmak için bir web sitesi kurmak istiyorsanız arama motoru ve sosyal medya reklamları için de bütçe ayırmanız gerekecektir. Küçük bir bütçeyle e-ticaret yapmak mümkündür ama çoğu e-ticaret sitesi trafik kazanmak için reklamların yardımına ihtiyaç duyar.

Uzman Görüşü

Web sitesi barındırma kısa vadeli bir oyun değildir, siteniz büyüdükçe sunucu kaynaklarında ölçeklendirmeler yapılmasını gerektirir. Ancak hosting maliyetleriniz ile web sitesi performansı arasında bir denge olması önemlidir. Nasıl sayfalarınızın yüklenmesinin on saniye sürdüğü ancak çok ucuz olan bir hizmeti kullanmak istemezseniz, aylık ortalama 2.000 ziyaretçisi olan bir site için tüm kaynaklarıyla size ayrılmış özel bir sunucuya yüzlerce dolar vermek de istemezsiniz.

Web sitesi kurarken maliyetleri düşük tutmanın anahtarı, kalite ile satın alınabilirlik arasındaki mükemmel oranı bulmaktır. Geç yükleme süreleri, ortalamanın altında hosting hizmetinin olası etkilerinden yalnızca biridir ve ziyaretçilerin erken çıkma oranlarını artırmakta, dönüşümlerde düşüşlere yol açmaktadır. Bu nedenle, siteniz iyi performans göstermeyecekse, hosting ve sunucu fiyatları açısından değmeyecek bir miktar için tasarruf etmeye çalışmak anlamsız olacaktır. Unutulmamalıdır ki hosting hizmetinde kalite ve performans, kârlılığınızı etkileme potansiyeline sahiptir ve göz ardı edilmemelidir.

Turhost olarak farklı ölçeklerdeki bireysel ve kurumsal sitelerin ihtiyacı olan BT altyapısını karşılayacak şekilde en modern, en güçlü donanımlar ve orijinal yazılımlarla yapılandırdığımız yüksek performanslı hosting ve sunucu çözümlerimizden yararlanmanızı dileriz.