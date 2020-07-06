Meclis’te yargıç sayısıyla ilgili yasa görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.Genel Kurulun gündeminde Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısını artırmayı öngören Anayasa Değişiklik Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmesi var.

Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artırmayı öngören Anayasa Değişiklik Yasa Önerisi’nin maddeleri, 29 Haziran tarihli Meclis Genel Kurul oturumunda oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Önerinin kabulü için Meclis’in üçte ikisinin yani 34 milletvekilinin olumlu oyu aranacak. Yargıdaki yoğunluğu gidermek amacıyla hazırlanan Anayasa Değişiklik Yasa Önerisi kabul edilirse halen 1 başkan ve 7 yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme, 1 başkan ve en az 7, en çok 16 yargıçtan oluşacak.

Genel kurulda daha sonra Birleştirilmiş Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Değişiklik Yasa Tasarısı, Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı ve Çevre Değişiklik Yasa Önerileri ele alınacak.