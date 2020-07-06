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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 11.5 milyonu aştı

6 Temmuz 2020
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 5 milyonu aştı

Kovid-19, 200’den fazla ülke ve bölgede etkisini sürdürüyor. Dünya genelinde Kovid-19’a yakalananların sayısı 11 milyon 556 bin 681’e ulaşırken, 536 bin 776 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19’a yakalanan 6 milyon 518 bin 389 kişi iyileşti, halen 4 milyon 446 bin 95 hasta tedavi görüyor.Virüs nedeni ile 536 bin 776 kişi hayatını kaybederken, 6 milyon 535 bin 492 kişi de sağlığına kavuştu.

Vakaların en fazla görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri’nde 2 milyon 982 bin 928 kişi Kovid-19’a yakalandı. Ülkede virüsten ölenlerin sayısı ise 132 bin 569 oldu.Amerika’nın ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya, Hindistan, Rusya, Peru, İspanya, Şili, İngiltere, Meksika, İtalya, İran ve Pakistan oldu.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı; Suudi Arabistan, Almanya, Güney Afrika, Fransa, Bangladeş, Kolombiya, Kanada, Katar, Çin, Arjantin, Mısır, İsveç, Endonezya, Belarus, Belçika, Ekvador, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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