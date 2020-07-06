KıbrısManşet

İşte Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı “giriş-çıkış” genelgesi

6 Temmuz 2020
Ercan koronavirüs

Sağlık Bakanlığı giriş-çıkışlarla ilgili genelge yayınladı. İşte o genelge;

“KKTC Bakanlar Kurulu’nun COVID-19 tedbirleri kapsamında ülkeye  giriş-çıkışlarla ilgili alanıcak tedbirlerin belirlenmesi konusunda üretmiş olduğu karar, ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın KKTC Sağlık Bakanlığı’na vermiş olduğu yetki doğrultusunda  Bakanlığımız KKTC’ye Giriş- Çıkışlarla ilgili aşağıdaki kararları üretilmiştir ;

  1. 5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde çalışan, eğitim gören KKTC vatandaşları ile ülkemizde ikamet eden Maronitler ve Karpaz bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar, sınır kapılarından ilk geçişlerinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmaksızın KKTC’ye kara kapılarından giriş yapma hakkına sahip olacaktır. Bu kural çeşitli nedenlerle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde  kalan veya olağan olarak orada yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC’ye girişlerinde de  geçerli olacaktır. Yukarıda bahsi geçen koşullar çerçevesinde geçiş yapacak kişilerin her 15 günde bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi veya KKTC’de olmak üzere PCR testleri tekrarlanacaktır.
  2. KKTC vatandaşı olsun veya olmasın 5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden geçiş yapacak kişilerin son 14 gün içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kaldıklarını belgelemeleri halinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri durumunda karantina zorunluluğu olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Kişilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’den son 14 gün içesinde başka bir ülkeye seyehat etmeleri durumunda KKTC’ye girişlerinde hangi ülkeden geldiler ise o ülkelere uygulanan koşulları uygulanacaktır.
  3. 5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC vatandaşı olsun veya olmasın ülkemize gelecek herkes, geldiği ülkenin risk grubuna göre aşağıda belirtilen 3 kategoride, her biriyle ilgili olarak yazılmış olan koşullar çerçevesinde, KKTC’ye deniz ve hava limanlarıyla, kara geçiş noktalarından gelmeleri değerlendirilecektir.

A KATEGORİSİ:

Koşul: Tüm yolcuların seyehat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden son 72 saat içinde yapılan PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Ancak PCR sonucu ibraz edemeyen yolcuların PCR testlerinin Bakanlığımızca yapılacak ve sonuçları çıkıncaya kadar karantina altında tutulacak, yapılan test ve karantina ücretleri ilgili yolcu tarafından karşılanacaktır.

B KATEGORİSİ

Koşul: Bu ülkelerden gelecek olan yolcular kendi ülkelerinde KKTC’ye gelmeden seyehat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden son 72 saat içinde yapılan PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri  zorunludur. Bu ülkelerden gelecek yolcular  ayni zamanda KKTC’ye geldiklerinde Bakanlığımızca ikinci PCR test uygulanmasına da tabii olacaklardır.  Bu uygulama 8 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 72-120 saat (3’üncü- 4’üncü ve 5’inci gün) öncesinden PCR testi  yapılması şeklinde uygulanacaktır.

Otelde konaklayacak turistlerin giriş kapılarından gidecekleri otellere nakillleri ilgili otel yetkilileri tarafından yapılacaktır. Turistlere kapılarda yapılan PCR testleri sonuçlanıncaya kadar otel odalarında karantina koşullarına uymaları zorunludur. Otel yetkilileri İlgili kişilerin karantina koşullarına uymasını denetleyecek ve bu konuda Bakanlığımıza taahhüt vereceklerdir. Aksinin tespit edilmesi halinde Ceza Yasası ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem başlatılacaktır. Ayrıca bu koşullar Sağlık Bakanlığı ve Emniyet yetkilileri tarafından da denetlenecektir.

Evlerinde konaklayacak kişilerin PCR test sonuçları çıkıncaya ve kendilerine bildirilinceye kadar evlerinde izole olmaları zorunludur .Belirtilen koşullara uymayanlara Ceza Yasası ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem başlatılacaktır.

C KATEGORİSİ:

Koşul: Bu ülkelerden gelecek olan yolcuların ülkemize gelmeden önce seyehat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden 3 gün önceden PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri  aynı zamanda, ücretlerinin kendileri tarafından karşılanması kaydıyla 14 günlük karantina koşullarına uyması zorunludur.

 

 

Risk Kategorilerine göre Ülkeler Listesi

 

 

05 TEMMUZ 2020 TARİHLİ REVİZE ÜLKELER

A GRUBU ÜLKELER

  1. Almanya
  2. Avusturalya
  3. Avusturya
  4. Danimarka
  5. Estonya
  6. Finlandiya
  7. Güney Kore
  8. İrlanda
  9. İsviçre
  10. İzlanda
  11. Japonya
  12. Letonya
  13. Lihtenşayn
  14. Litvanya
  15. Macaristan
  16. Maldivler
  17. Malta
  18. Norveç
  19. Polonya
  20. Slovakya
  21. Slovenya
  22. Yeni Zerlanda
  23. Yunanistan

 

 

 

 

 

 

 

 

B GRUBU ÜLKELER

  1. Andora
  2. Arjantin
  3. Belçika
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. Bosna Hersek
  6. Bulgaristan
  7. Çek Cumhuriyeti
  8. Fransa
  9. Gürcistan
  10. Hırvatistan
  11. Hollanda
  12. İspanya
  13. İtalya
  14. Kanada
  15. Karadağ
  16. Katar
  17. Kuveyt
  18. Lüksemburg
  19. Lübnan
  20. Monako
  21. Portekiz
  22. Romanya
  23. San Marino
  24. Sırbistan
  25. Singapur
  26. Türkiye
  27. Uruguay
  28. Ürdün
  29. Vatikan

 

 

C GRUBU ÜLKELERİ

  1. Amerika
  2. Brezilya
  3. Hindistan
  4. İngiltere
  5. İran
  6. İsrail
  7. İsveç
  8. Kazakistan
  9. Kosova
  10. Meksika
  11. Mısır
  12. Pakistan
  13. Rusya
  14. Türkmenistan
  15. Ve Diğer Ülkeler”

 


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Aspava Sporcuları, çöp toplayarak örnek oldu

Aspava Sporcuları, çöp toplayarak örnek oldu

5 Temmuz 2020
Photo of Maraş konusunda BM ve AB’ye itiraz yapıldı

Maraş konusunda BM ve AB’ye itiraz yapıldı

5 Temmuz 2020
Photo of Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak

5 Temmuz 2020
Photo of Taşkentliler eyleme gidiyor

Taşkentliler eyleme gidiyor

5 Temmuz 2020
Photo of KTGB virüs tehdidi nedeniyle bazı etkinlikleri iptal etti

KTGB virüs tehdidi nedeniyle bazı etkinlikleri iptal etti

5 Temmuz 2020
Photo of Ülke koşullarına uygun arpa çeşidi 2022’de çiftçiye arz edilecek

Ülke koşullarına uygun arpa çeşidi 2022’de çiftçiye arz edilecek

5 Temmuz 2020
Photo of İngiltere’de üniversite eğitimi hayal mi oluyor?

İngiltere’de üniversite eğitimi hayal mi oluyor?

5 Temmuz 2020
Photo of Ülke sorma gir hanı: 1 kişi tutuklandı

Ülke sorma gir hanı: 1 kişi tutuklandı

5 Temmuz 2020
Photo of Devlet hastanesinde makasla saldırdı

Devlet hastanesinde makasla saldırdı

5 Temmuz 2020
Photo of 14 yaşında ailesi tarafından zorla evlendirilen kadın anlattı

14 yaşında ailesi tarafından zorla evlendirilen kadın anlattı

5 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı