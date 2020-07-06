Esnafın sabrı taştı: Siftahsız gün

“İkinci Toplumsal Dayanışma Paketi”nde derdine derman göremeyen esnafın başlattığı “Hükümet yüzünü bize dön” kampanyası koalisyonu rahatsız etti. İletişim başladı ancak henüz sonuç yok.

Yürüyüş etkili oldu

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Girne’den Lefkoşa’ya gerçekleştirdiği yürüyüşle hükümetin dikkatini çekmeyi başardı. Hükümet ile Birleşik Eylem Komitesi arasında taleplerin ele alındığı bir görüşme süreci başladı. Sorunlar ve çözüm önerileri masada ancak hükümet adım atmakta güçlük çekiyor.

KUMAR LOBİSİ ETKİSİ: Hükümet, esnafın sorunlarına çözüm üretmek yerine, kumarhane ve otel lobisinin baskısında ülkeye karantinasız girişleri kolaylaştırma peşinde. Esnaf, günü siftahsız geçirmesine rağmen hükümetin gündeminin birinci sırasına girmedi

Paketten yararlanmanın şartlar ağır

Hükümetin açıkladığı ikinci pakette esnafa yönelik olduğu söylenen sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve krediler için ortaya konuşlan ön şartlar çok ağır. Esnaf paketin korona sonrası oluşan şatlara uygun hale getirilmesini istiyor. Sosyal güvenlik yatırımlarına destek için öngörülen, borçlu olmama kuralının çok ağır olduğunu ifade eden esnaf, pandemi nedeniyle aylarca dükkan açamadıklarını açtıktan sonra ise birçok günü siftahsız geçirdiklerini anlattı.

Piyasa allak bullak

Birleşik Eylem Komitesi sözcülerinden ve KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga, açılma sürecinin başlamasıyla her şeyin normale döndüğünü düşünmenin hayalcilik olduğunu belirterek, ekonominin çarklarının pandemi öncesine göre yüzde 50 oranında bile dönmeye başlamadığına dikkati çekti.

Siftahsız gün

Özellikle Arasta esnafı ile Güzelyurt ve Mağusa’daki birçok esnafın günü siftahsız tamamladığını belirten Tulga, “Hal böyleyken, bizden pandemi öncesindeki gibi tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz bekleniyor, oysa esnaf batakta. Üç aylık ertelemelerin ardından, birçok üyemiz çek yasağına giriyor” dedi. Sosyal Sigorta ve İhtiyat sandığı desteğinden yararlanmak için bu kurumlara borçlu olmama şartı getirildiğine dikkati çeken Tulga, 3 ay kapalı kalan, açıldıktan sonra siftah dahi yapamayan küçük işletmelerin bu koşulları karşılama imkanı olmadığını anlattı.

Vakıflar seyirci

Esnafın en büyük gider kalemleri arasında yer alan kiralarla ilgili hükümetin seyirci kalmasını da eleştiren Tulga, “Özel dükkan sahiplerini bırakın Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi bile hiçbir şey olmamış gibi, kirasını tam ve gününde bekliyor. Bu konuda bir an önce bir şey yapılmalı.” Dedi.

Esnaf kararlı

KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga, sorunlarına çözüm üretilene kadar eylemlerini kararlılıkla ve artarak sürdüreceklerini belirtti. Başbakanlık önüne kurulan eylem çadırında her gün odaya bağlı bir birliğin toplantı yaparak mücadeleyi güçlendireceğini belirten Tulga, “Sorun değil çözüm peşindeyiz” dedi.